Rapina un tabacchino e tenta la fuga in autobus, bloccato e arrestato dalla polizia

Utilizzando un taglierino ha minacciato il titolare di un tabacchino si è fatto così consegnare l’incasso e poi ha pensato bene di scappare prendendo un autobus che in quel momento passava proprio dalla zona; non curante del rifiuto dell’autista ad aprire le porte del mezzo, le ha addirittura forzate salendo a bordo e minacciando lo stesso conducente.

È successo ieri sera a Reggio Calabria e sul posto, nella zona sud della città, sono intervenuti della squadra volanti, allertati da una chiamata al 112 che denunciava proprio la rapina in corso.

Gli agenti, precipitatisi in zona, hanno così raggiunto il pullman riuscendo a bloccarvi dentro un 42enne che, nel frattempo, aveva cercato di disfarsi della refurtiva.

Nelle tasche gli sono stati trovati 630 euro in contanti, un taglierino e dei guanti, presumibilmente usati per compiere il colpo. Il denaro è stato restituito al tabaccaio mentre l’uomo, con vari pregiudizi penali e di polizia, è stato tratto in arresto per rapina aggravata e per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dopo le formalità condotto nella casa circondariale locale