Precipita con l’auto in un burrone alto più di cento metri, politraumatizzato ma vivo

È finito con l’auto in un burrone di oltre cento metri e per recuperalo - cosa decisamente non facile - è stato necessario far intervenire il personale specialistico dei vigili del fuoco, che con le tecniche e le attrezzature Speleo Alpino si è dovuto calare nella scarpata riuscendo così a raggiungere e soccorrere il malcapitato.

È accaduto stamani, intorno alle 7.30, quando i pompieri sono stati allertati per un incidente stradale avvenuto in via Ferdinando Galiani, alla Pineta di Siano, nella zona est di Catanzaro. Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola vettura, una Ford Fiesta, che è precipitata nel burrone per cause che sono ovviamente ancora in fase di accertamento.

A bordo il solo conducente, politraumatizzato ma vivo che una volta raggiunto dai vigilfuoco è stato subito immobilizzato su una barella e recuperato per poi essere affidato al personale sanitario del Suem118 per le prime cure ed il suo successivo trasferimento in ospedale.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato e Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. Al momento, con l’ausilio della Autogrù dei Vigilfuoco giunta dalla sede centrale, si sta operando per il recupero e la messa in sicurezza della vettura. A coordinare le operazioni di soccorso il capo squadra Francesco Ferragina.