Sequestrati 17 quintali di bianchetto, erano anche non commestibili dunque pericolosi

Oltre 17 quintali di novellame “sardina pilchardus”, meglio noto con il nome di “bianchetto”, sono stati scoperti e sequestrati a Corigliano Rossano dalla Guardia di Finanza della Sezione Operativa Navale locale.

I militari sono intervenuti, questa volta, con l’ausilio dei colleghi di pattuglia che si erano posizionati a ridosso della Strada Statale 106, grazie ai quali è stato fermato un mezzo con all’interno il pescato, ed il cui conducente è stato ovviamente sanzionato.

L’ingente quantitativo di novellame, che sul mercato nero avrebbe fruttato circa 50 mila euro, dopo il controllo da parte del medico veterinario dell’Asp, è stato giudicato addirittura non commestibile e dichiarato non idoneo per il consumo umano, dunque, se fosse arrivato sulle tavole degli ignari acquirenti avrebbe potuto rappresentare anche un serio pericolo per la loro salute.