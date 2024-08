Carne mal conservata e alimenti scaduti: multa salata per discoteca del litorale jonico

Carni congelati in cattivo stato di conservazione, pescato senza tracciabilità ed altri generi alimentari risultati addirittura scaduti. È quanto appurato nella serata di ieri dai Carabinieri di Corigliano Rossano, che supportati dai colleghi del Nas, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità, e dai militari della Capitaneria di Porto locale, hanno eseguito un controllo in una rinomata discoteca del posto, meta abituale di giovani che nelle notti estive si riversano sul litorale jonico cosentino.

Durante l’attività i militari hanno passato al setaccio la parte del locale destinata alla somministrazione degli alimenti e delle bevande, riscontrando le presunte irregolarità di cui accennavamo all’inizio dell’articolo.

Per le violazioni rilevate, a carico del gestore della struttura sono scattate delle contestazioni amministrative per un importo di circa 9 mila euro mentre tutta la merce risultata non idonea per la somministrazione al pubblico è stata ovviamente sequestrata per essere poi distrutta.