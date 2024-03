Esercito. Congresso Itamil: eletti i dirigenti calabresi del sindacato dei militari

Si è svolto a Palermo il terzo Congresso nazionale dell’Itamil, il Sindacato autonomo che si batte per i diritti dei Militari. Ai lavori hanno partecipato oltre trecento delegati provenienti da tutta Italia.

Durante i lavori, l’assemblea ha eletto il nuovo direttivo nazionale e regionale: il Presidente nazionale è Sandro Frattalemi di stanza al 1° Reggimento Cosenza, il Vice presidente è Nicola Passarelli in servizio a Persano (nel Salernitano), il Segretario Generale nazionale è il palermitano Girolamo Foti.

Per la Calabria il Presidente regionale sarà Massimo Cristiano, il Segretario regionale Marco Paola, il Presidente della sezione di di Cosenza Francesco La Mantia, il Presidente della sezione di Lamezia Terme Giacomo Priolo.

La cerimonia di apertura è stata arricchita dall’intervento di Don Pino Terranova, ex cappellano militare, e dall’esecuzione dell’Inno Nazionale, seguito da un momento di commemorazione per le vittime dei conflitti.

Il Presidente Frattalemi ha introdotto i lavori, evidenziando il traguardo storico del 4% delle adesioni in poco tempo, per come la legge n°46 del 2022 impone in termini di rappresentanza, e manifestando la sua soddisfazione per l’alta partecipazione e che sancisce solo un punto di partenza.

Il Segretario Generale Foti, riscuotendo continui applausi dalla platea, ha poi acceso gli animi con il suo discorso sulle condizioni lavorative del personale militare. Inoltre, durante il suo intervento, ha rivolto un appello alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per sostanziali aumenti salariali per i militari.

Il Capitano Alberto Maria Viceconte, legale del Sindacato Itamil, ha aggiunto l’importanza di uniformare gli stipendi dei militari europei, rimarcando l'importanza della tutela legale per il personale in armi.

Il Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota ha ribadito l’unicità dei militari sin dal giuramento e l’importanza del riconoscimento concreto di questa specificità da parte dei governanti.

Nei prossimi giorni inizierà un tour all'interno di tutte le Caserme presenti in Calabria, per spiegare concretamente la mission che il Sindacato Itamil intende portare avanti a tutela dei diritti dei Militari tutti.

Tra le autorità presenti durante il Congresso il Sindaco di Palerno Lagalla ed il Comandante dell’Esercito in Sicilia, il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino.