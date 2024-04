San Nicola Arcella. Trovato morto in auto, s’ipotizza un’overdose

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto all'interno di un auto parcheggiata in località Arcomagno, nel comune di San Nicola Arcella. Lo rendono noto i Carabinieri del comando provinciale di Cosenza, riferendo che l'uomo - di circa 30 anni - sarebbe originario di Laino Borgo.

Il mezzo è stato notato da alcuni passanti in quanto parcheggiato in uno spiazzo antistante ad una struttura balneare al momento chiusa. In particolare, a dare l'allarme sarebbe stato un ragazzino che si trovava in zona per festeggiare la Pasquetta con i familiari, così come tante altre famiglie del circondario.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea, che hanno dovuto rompere uno dei finestrini per poter entrare nel mezzo.

Secondo i primi rilievi la vittima sarebbe morta diversi giorni addietro: al momento non si esclude alcuna ipotesi, a partire da quella di una possibile overdose.