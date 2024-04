Francavilla Marittima. Trattore si ribalta, 57enne muore schiacciato

Un ottantasettenne è deceduto oggi in un terreno di campagna di sua proprietà a Francavilla Marittima, nel cosentino, a causa di un tragico incidente.

Il malcapitato, Domenico Carlomagno, stava lavorando con un trattore che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato finendo per schiacciarlo, uccidendolo sul colpo.

Sul posto, allertati da alcune persone che hanno notato il mezzo capovolto, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio, che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ed i sanitari del 118 che hanno fatto giungere anche un elisoccorso. Inutile, però, l’immediato intervento dei soccorritori, per l’anziano non c’era infatti più nulla da fare.