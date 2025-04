Finisce sotto una cisterna, 73enne muore a San Giorgio Albanese

Un uomo di 73anni ha perso la vita stamani dopo esser stato schiacciato da un mezzo agricolo. Secondo quanto appreso, la vittima, un ex carabiniere, stava lavorando nel suo fondo quando per cause ancora in corso di accertamento, la cisterna trainata dal trattore gli sarebbe caduta addosso causandone appunto il decesso.

La tragedia è avvenuto in località Pantanello, lungo la SP 186, a San Giorgio Albanese, centro della provincia cosentina di poco più di mille e trecento abitanti.

Lanciato immediatamente l’allarme sul posto si è precipitata un’ambulanza del Suem 118, ma per il malcapitato, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Presenti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad estrarre la vittima da sotto il mezzo agricolo.