Fermato senza patente e senza assicurazione prende a calci i poliziotti

Gli agenti della Polizia del Commissariato di Gioia Tauro, durante un servizio sulla Statale 18, a Rosarno, hanno controllato un soggetto di origini africane, già noto alle Forze dell’Ordine, che circolava a bordo di un motorino senza assicurazione e senza patente, tra l’altro mai conseguita.

Mentre procedevano a contestargli le violazioni al Codice della Strada, però, l’uomo ha aggredito i poliziotti dapprima ingiuriandoli e poi sferrando violenti calci e pugni.

Gli agenti hanno provato più volte a parlare con lo straniero per tranquillizzarlo e calmarlo, ma si sono trovati in forte difficoltà ritrovavano considerata la prestanza fisica dell’uomo, piuttosto robusto, e per il fatto che fosse in preda ad una grande ferocia.

Nonostante ciò sono poi riusciti a contenerlo ma una volta fatto salire nell’auto di servizio quest’ultimo ha continuato a dimenarsi in maniera tale da danneggiare parte dell’abitacolo e della carrozzeria.

Lo straniero, recidivo nel commettere gesti simili, è stato quindi arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà per il danneggiamento del bene dello Stato.