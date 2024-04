Futsal, Serie A2. Ecosistem Lamezia Soccer: sconfitta di misura a Palermo

Una trasferta sfortunata per l'Ecosistem Lamezia Soccer, che ha visto le Pantere Orange tornare a casa con zero punti, dopo essere state sconfitte per 5-4 dal Città di Palermo, nel capoluogo siciliano.

Nonostante una prestazione coraggiosa, gli Orange non sono riusciti a ottenere il risultato desiderato, subendo una sconfitta di misura che ha lasciato l'amaro in bocca.

Una partita combattuta su entrambi i fronti, un sostanziale equilibrio che ha visto chiudere il primo tempo sul risultato di 1-1. Nella ripresa vi è stata un’autentica girandola di emozioni e gol, con l’Ecosistem capace di portarsi anche sul parziale di 1-3, prima di subire la rimonta dei padroni di casa.

I gol della squadra lametina sono stati messi a segno da Everton, Caffarelli, Patamia e Cafure, ma non sono bastati a garantire la vittoria. Una traversa colpita a 13 secondi dalla fine ha negato agli Orange il pareggio.

Ora la testa della squadra deve immediatamente concentrarsi sull'ultima partita della stagione, che si disputerà sabato prossimo in casa contro il Bitonto. Sarà un'occasione importante per riscattarsi e concludere la regular season con una prestazione positiva di fronte ai propri tifosi e cercando di rincorrere ancora i propri sogni.

Mister Carrozza e il suo staff lavoreranno duramente per preparare al meglio la squadra in vista di questa sfida finale. I giocatori sono determinati a dare il massimo in campo nell'ultima partita, consapevoli dell'importanza di concludere la stagione con una prestazione all'altezza delle proprie ambizioni.

I tifosi sono chiamati a sostenere la squadra più che mai, riempiendo il PalaSparti di Lamezia Terme e offrendo il loro calore e il loro sostegno per spingere gli Orange verso una nuova vittoria.