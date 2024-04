Troupe di Tgr Calabria presa a bastonate durante un servizio a San Pietro di Caridà

Una troupe della Tgr Calabria, inviata a San Pietro di Caridà - in provincia di Reggio Calabria - per seguire gli sviluppi di un omicidio, è stata barbaramente aggredita a bastonate dai parenti della vittima. Il nostro collega Lorenzo Gottardo ha subito contusioni alle braccia e alle gambe. Danneggiata anche l'auto del service incaricato delle riprese".

Lo rendono noto, con un comunicato, il Cdr della stessa Tgr, l'esecutivo dell'Usigrai e la Fnsi.

"Il cdr e tutta la redazione della Tgr Calabria, insieme all'esecutivo Usigrai e alla Federazione nazionale della stampa - si aggiunge nella nota - esprimono solidarietà ai colleghi aggrediti mentre stavano svolgendo il loro lavoro, e condannano duramente questo inqualificabile episodio. I giornalisti non si fermeranno davanti ad alcuna intimidazione e continueranno a documentare con scrupolo ogni fatto di cronaca per garantire alle cittadine e ai cittadini il diritto a essere informati".

"La direzione, informata dal caporedattore Riccardo Giacoia, ha sentito telefonicamente il collega per sincerarsi delle sue condizioni di salute, che per fortuna sono buone come quelle dell'operatore tv e del suo assistente, e lo ha ringraziato anche perché, nonostante il grave episodio ha continuato a lavorare. Si continuerà a raccontare i fatti del territorio senza farsi intimidire", si legge in conclusione.