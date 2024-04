Crotone. Pizzicati in casa a confezionare dosi gli scovano due chili e mezzo di hashish e coca

Oltre tre chili di droga sequestrati, ma anche una pistola detenuta illegalmente e due persone per cui sono scattate le manette. È questo il bilancio delle attività messe in campo dai Finanzieri del Comando Provinciale di Crotone, durante lo scorso periodo pasquale, che ha visto i finanzieri intensificare i consueti servizi sul territorio.

In questo contesto, dunque, i Baschi Verdi, nei pressi del centro cittadino di Isola di Capo Rizzuto, hanno notato due auto che si affiancavano ed i conducenti scambiarsi velocemente qualcosa per poi allontanarsi in direzioni opposte.

Sospettando una cessione di droga, i militari hanno fermato una della due vetture, quella dell’uomo che aveva ricevuto qualcosa. L’evidente stato di agitazione mostrato da quest’ultimo ha spinto le fiamme gialle a far intervenire i pastori tedeschi “Jack” e “Indù”, il cui fiuto ha permesso di ritrovare un involucro plastificato contenente mezzo grammo di cocaina.

Ne è seguita una perquisizione domiciliare, eseguita d’iniziativa nella casa dell’altro soggetto che ha portato a sorprendere quest’ultimo, che aiutato da un’altra persona subito identificata, confezionava delle dosi di cocaina.

Al termine delle operazioni sono stati così sequestrati circa due chili e mezzo di hashish ed oltre mezzo chilo di coca, insieme a vario materiale utilizzato per il taglio, la pesatura ed il confezionamento.

Durante la perquisizione è stata poi ritrovata una pistola, un revolver calibro 45, detenuta illegalmente, che dopo gli accertamenti è risultata rubata nel febbraio del 2022 in Emilia Romagna.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Crotone, i due sono stati dunque arrestati spaccio di stupefacenti, detenzione illegale di arma e ricettazione.

La droga sequestrata, se immessa sul mercato illecito, avrebbe fruttato nelle piazze di spaccio migliaia di dosi e guadagni per circa 75 mila euro.