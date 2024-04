Calcio a 5. Lamezia Soccer: ultima partita della regular season, arriva il Bitonto

Agustin Cafure

Si avvicina l'ultimo capitolo della regular season per l’Ecosistem Lamezia Soccer, che affronterà, sabato 13 aprile alle ore 16 presso il PalaSparti di Lamezia Terme, il Futsal Bitonto, in una sfida cruciale per chiudere in bellezza il primo storico campionato di Serie A2 e continuare a cullare il sogno play-off.

Entrambe le squadre sono desiderose di concludere la stagione regolare con una vittoria, c’è dunque da aspettarsi una partita combattuta e avvincente fino all'ultimo minuto.

Il Bitonto ha già staccato il pass per i play-off e vuole chiudere al meglio il campionato; gli Orange di Lamezia Terme vogliono regalare un’ultima gioia al proprio pubblico e sperano ancora - con uno sguardo sugli altri campi - di poter avverare un grande sogno.

Le Pantere nel turno precedente sono state sconfitte di misura in quel di Palermo. 5-4 il risultato finale a favore dei rosanero; i gol lametini sono stati realizzati da: Caffarelli, Everton, Patamia e Cafure. Grande è la voglia di riscatto nell’ambiente Ecosistem e la voglia di dimostrare tutto il proprio potenziale di fronte al pubblico amico.

Nell’ultimo turno, invece, il Bitonto ha avuto la meglio del Sammichele in un emozionante derby pugliese. 4-2 il risultato finale per i neroverdi, con gol di Acquafredda e tripletta di Castillo; il pivot argentino è il top-scorer dei pugliesi con 16 marcature.

La partita tra Lamezia e Bitonto sarà arbitrata dal sig. Davide Zingariello e dal sig. Marco Lupo, entrambi di Palermo. Cronometrista sarà il sig. Maurizio Cipolla di Cosenza.

Il pubblico è invitato a sostenere la squadra in questa sfida cruciale, riempiendo il PalaSparti di Lamezia Terme di tifo e passione. La presenza e l'incoraggiamento dei tifosi sono un elemento fondamentale per motivare gli Orange e spingerli verso la vittoria.

«Questa sarà una partita speciale per noi, l'ultima del campionato e siamo determinati a chiudere in bellezza di fronte al nostro pubblico al PalaSparti. Il sostegno dei nostri tifosi sarà fondamentale, come lo è stato per tutta la stagione. Siamo consapevoli dell'importanza di questa partita e della responsabilità che abbiamo nei confronti del club e dei nostri supporters. Faremo tutto il possibile per chiudere la regular-season con una vittoria e festeggiare insieme», ha affermato Agustin Cafure, in previsione del match di sabato pomeriggio.