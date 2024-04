Tragico incidente in casa di riposo a Catanzaro: anziana investita da auto in retromarcia

Un'anziana degente di una casa di riposo è morta dopo essere stata investita mentre passeggiava nel giardino della struttura. È successo a Catanzaro, e per l'anziana vittima non ci sarebbe stato nulla da fare, in quanto sarebbe morta sul colpo.

La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. La novantasettenne stava infatti passeggiando nel giardino della struttura, quando è stata colpita da un'auto in retromarcia guidata dalla titolare della casa di riposo. Questa ha subito allertato i soccorsi, che purtroppo si sono rivelati vani.

Disposto il sequestro dell'auto ed i test per alcool e droga per la conducente, mentre sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia.