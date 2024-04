Calcio a 5. Lamezia-Bitonto 7-3: gli Orange chiudono alla grande la prima stagione in A2

L'Ecosistem Lamezia Soccer ha concluso la sua storica prima presenza nella Serie A2 di Futsal con una spettacolare vittoria casalinga contro il Bitonto, nell'ultima partita del campionato.

Gli Orange hanno dominato il campo, vincendo per 7-3 e festeggiando così la conclusione di una stagione piena di successi e soddisfazioni.

La partita è stata un vero spettacolo per i tifosi presenti al PalaSparti, che hanno potuto assistere a una prestazione magistrale della squadra locale.

Le Pantere hanno dimostrato il loro talento e la loro organizzazione, mettendo in mostra un gioco fluido e incisivo che ha messo in difficoltà il Bitonto per tutta la durata della partita.

La determinazione e la grinta della squadra lametina hanno reso difficile la vita agli avversari, mentre l'efficacia sotto porta ha garantito un risultato finale senza discussioni. La vittoria finale è maturata grazie alle doppiette di Everton ed Ecelestini, e ai gol di Cafure, Mantuano e Caffarelli.

Al termine della partita, i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza hanno festeggiato insieme ai tifosi e ringraziando il pubblico per il sostegno costante durante tutta la stagione.

Gli Orange hanno celebrato la conclusione di una prima stagione storica, che li ha visti ottenere un’agevole salvezza e disputare un gran campionato.

“Siamo estremamente orgogliosi della prestazione della squadra in questa stagione. Hanno dimostrato di essere un gruppo di grande talento e carattere, e siamo certi che continueranno a portare onore ai colori dell'Ecosistem e alla città di Lamezia Terme anche in futuro” ha affermato il presidente Manfredi, soddisfatti per il risultato ottenuto.

Con questa vittoria l'Ecosistem Lamezia Soccer conclude il campionato a testa altissima e la soddisfazione del dovere compiuto. Ora la squadra guarda con fiducia al futuro, pronta ad affrontare nuove sfide e conquistare nuovi successi nella prossima stagione.

LA CRONACA

Primo tempo

-10’ Il palo colpito da Savio è il tentativo più pericoloso nei primi 10' di gioco. In questa prima parte del match l'Ecosistem si è più volte affacciata dalle parti dei pali difesi da Schettini mancando però le precisione conclusiva.

-8'46" Schettini smorza il tiro ravvicinato di Sperlì, con pallone poi allontanato dalla difesa prima che questo potesse varcare la linea di porta;

-7'39" rigore per l'Ecosistem: Everton dal dischetto non perdona e spiazza il portiere avversario, segnando l'1- 0;

-4'11" raddoppio Orange: gol sempre a firma di Everton Guarnieri che porta a due le reti di vantaggio;

-2'48" il Bitonto accorcia su calcio di rigore realizzato da Solimini.

Secondo Tempo

-16'14" Gol Ecosistem: splendida iniziativa personale di Fabio Ecelestini, che conclude il suo forcing con una finta di tiro e conclusione vincente;

-15'28" splendido gol di Cafure: recupero in scivolata nella propria area, dribbling su due marcatori avversari, cost-to-cost inarrestabile verso la porta avversaria e destro che batte Schettini. Standing ovation per il 5 Orange!

-12'31" Gol Ecosistem: ancora Ecelestini realizza il 5-1 lametino;

-11'14" Il Bitonto accorcia con il gol di Orlino.

-10'38" anche Mantuano si unisce all'elenco dei marcatori con un bel gol che aumenta le distanze;

-8'48" gol di Ferdinelli per Bitonto;

-4'10" Caffarelli mette il timbro definitivo con il settimo gol!

IL TABELLINO

Ecosistem Lamezia Soccer - Futsal Bitonto 7-3

Lamezia: Rotella, Ecelestini, Caffarelli, Everton, Cafure. Pulerà, Savio, Patamia, Mantuano, Gagliardi, Gigliotti, Sperlì. Allenatore: Sebastiano Carrozza

Bitonto: De Benedetto, Acquafredda, Orlino, Solimini, Caggianelli, Ferdinelli, Banegas, Perrucci, De Cullis, Papappico, Castillo, Schettini. All.: Di Bari

Marcatori: 12’21’’ e 15’49’’ Everton, 17’12’’ Solimini (B). 3’46”st e 7’29’’st Ecelestini, 4’32’’st Cafure, 8’46’’st Orlino (B), 9’22’’st Mantuano, 11’12’’st Ferdinelli (B), 15’50’’st Caffarelli.