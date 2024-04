Se ne andava in Sicilia carico di hashish: beccato presunto corriere della droga

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Era diretto in Sicilia con l’auto carica di hashish: ben 220 panetti per un peso complessivo di circa 18 chili. L’uomo, un 45enne di Napoli, non ha fatto però i conti col fiuto infallibile di Syria ed Edin, due cani antidroga della fiamme gialle super specializzati nella ricerca di stupefacenti.

I due finanzieri a quattro zampe sono entrati in azione insieme ai colleghi umani a Villa San Giovanni, quando la vettura su cui viaggiava il 45enne è stata fermata per un controllo.

Il nervosismo mostrato dall’uomo ha insospettito i militari che hanno fatto intervenire l’unità cinofila per eseguire un controllo più approfondito.

È così che i due cani hanno fiutato qualcosa sul lato anteriore dell’auto, dove è stato infatti scoperto un doppiofondo che conteneva l’hashish, “camuffato” all’interno di involucri di carta, con forma ed immagini identici a lattine di bibite e coni gelato di noti marchi in commercio, e riposto in borse termiche.

Il soggetto, risultato avere dei precedenti specifici, è stato ovviamente arrestato e per lui si sono aperte le porte della Circondariale “Arghillà” di Reggio Calabria, dove resterà a disposizione della Procura della Repubblica, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri. La droga, se venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata circa 130 mila euro.