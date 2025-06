In viaggio per la Sicilia con coca e hashish, due donne finiscono in carcere

Con oltre due chili e mezzo di droga nascosti addosso hanno tentato di imbarcarsi sul traghetto per la Sicilia e da lì, evidentemente, raggiungere la destinazione in cui consegnare lo stupefacente che avrebbe di certo alimentato le piazze di spaccio dell’isola.

Il loro atteggiamento circospetto, che si muovevano con cautela mantenendo una distanza apparsa subito studiata, e cercando di non attirare l’attenzione, ha però insospettito i carabinieri di Villa San Giovanni che erano in servizio nei pressi della Stazione Ferroviaria e degli imbarchi, e che hanno così deciso di tenere sott’occhio, per un po’, due donne; dopodiché sono intervenuti e le hanno fermate.

Eseguita un’accurata perquisizione, i loro sospetti si sono poi rivelati azzeccati: un’accurata perquisizione ha fatto ritrovare e sequestrare, infatti, un panetto da oltre un chilo di cocaina e altri quattordici per più di un chilo e mezzo di hashish.

La droga era ben nascosta tra gli effetti personali delle due, fermate proprio poco prima che salissero su un traghetto per Messina. Per le donne, al termine delle formalità, si sono spalancate le porte del carcere, così come disposto del Pm di turno.