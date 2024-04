Il “preziosissimo” Fratino preferisce Crotone, scoperto un secondo nido

Il litorale di Crotone si conferma meta prediletta per la nidificazione del Charadrius alexandrinus, meglio noto come fratino, piccolo uccello a rischio estinzione.

A pochi giorni dal primo ritrovamento e a qualche centinaio di metri distanza dallo stesso, infatti, è stato scoperto dai volontari del Circolo Ibis per l'ambiente di Crotone un secondo nido dell'esemplare, situato sulla parte della costa a nord della città.

La caratteristica di questo bellissimo uccello è quella di deporre a terra tre uova, o sulla sabbia o tra le rocce. In questo caso, però, ha deposto sull'arenile crotonese due uova che, si spera, possano dare vita ad altri due preziosissimi esemplari. Ecco perché la zona, già oggetto di una precedente ordinanza a protezione del primo nido, è costantemente monitorata dai soci del circolo.

È stata proprio quest'ultima attività a permettere di individuare il secondo nido. Il Circolo Ibis, come già fatto nel primo caso, ha subito attuato le procedure previste dal protocollo Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) per il monitoraggio del fratino.

Inoltre, è stata data notizia del ritrovamento anche alle forze dell'ordine e alle autorità competenti che, dalla loro, hanno assicurato l’emanazione di una seconda ordinanza a protezione del sito.

Ricordiamo che il fratino è un uccello costiero gravemente minacciato, considerato negli ultimi anni a rischio estinzione e tutelato a livello comunitario. Dal 2016 è divenuto un indicatore della Fee, organismo internazionale che assegna la Bandiera Blu, per certificare la buona qualità ambientale dei litorali.