Tentano un furto poi fuggono in auto, investono una volante e feriscono i poliziotti

Stanotte, gli agenti delle Volanti di Reggio Calabria hanno arrestato due persone accusare di lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento dei beni dello Stato.

Dopo una telefonata arrivata al 113 e che segnalava un tentativo di furto in un’abitazione nel centro città, i poliziotti hanno raggiunto in breve tempo il luogo indicato, constatando la forzatura del cancello di ingresso dell’appartamento.

Visionando le immagini delle telecamere presenti nell’area, si è potuto così appurare che due soggetti si erano avvicinati al cancello tentando di forzarne il lucchetto e che poi si erano allontanati a bordo di una Fiat Panda, risultata rubata ieri mattina.

Di quanto accaduto sono state così informate anche le altre pattuglie in zona e, qualche ora dopo, l’auto è stata individuata nel centro cittadino: gli agenti hanno acceso la sirena per farla fermare ma il conducente ha volontariamente colpito la pantera della Polizia, finendo così la sua corsa e causando delle ferite a due poliziotti.

Sull’autovettura rubata è stato subito fermato e identificato l’autista, un 20enne reggino, mentre altri due hanno tentato la fuga a piedi ma sono stati bloccati: si tratta di un altro 20enne e di una giovane minorenne.

Entrambi maggiorenni sono stati quindi mentre la minore, per come disposto dal Tribunale competente, è stata affidata alla madre in attesa di successive determinazioni.