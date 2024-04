Sollevamento pesi, Posella batte di nuovo il record italiano di powerlifting

Francesco Posella

Francesco Posella batte nuovamente il record italiano di sollevamento pesi nella disciplina powerlifting. L’impresa dell’atleta di Soveria Mannelli, nel catanzarese, è stata compiuta il 21 aprile scorso al Visa sport di Marcellinara, dove si è tenuta la Coppa Italia targata 100% RAW, federazione di powerlifting, che riunisce i tre gesti fondamentali per la costruzione di un fisico forte e potente.

Il pesista soveritano, della Forever Young Academy, guidato dal coach Francesco Falvo, ha battuto nuovamente il record nazionale in una categoria minore.

“Posella – spiega il suo allenatore – è sceso di proposito in una categoria di peso inferiore a quella di appartenenza per superare quel record rimasto imbattuto da tempo e conquistando così, un ulteriore primato italiano”.

“Due anni addietro – dice ancora Falvo - era nella categoria meno 90kg con un peso corporeo di 89.8 ora invece, con impegno ed abnegazione scende nella categoria meno 80kg con peso corporeo di 77kg, sollevando un manubrio di ben 225kg. Ciò vuol dire aver alzato 3 volte il suo peso corporeo ad un'età non più giovanissima: 58 anni!”.

“In questo sport – chiarisce l’allenatore - riuscire ad equilibrare forza e peso corporeo non è assolutamente facile, ma lo è stato per Posella che ha compiuto questa notevole impresa”.

“Prossimo appuntamento nei prossimi mesi – conclude Falvo - ma non sveliamo nulla a riguardo. Possiamo fare solo un grosso in bocca al lupo a chi si cimenterà in prove simili a quella di Francesco (Posella ndr) e dire grazie a chi segue con assiduità queste durissime prove”.