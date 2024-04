Violento impatto tra due auto sulla statale 106, un ferito grave

(Foto: Basta Vittime Sulla Ss106)

Un grave incidente stradale sei è verificato sulla ormai famigerata statale 106, in questo caso nel comune di Mirto Crosia, sullo ionio cosentino.

Due le vetture coinvolte in uno scontro, una Fiat Punto ed una Mercedes: uno degli occupanti ha avuto la peggio rimanendo ferito in modo grave: sul posto è stato fatto intervenire l’elisoccorso che ha provveduto a trasferirlo urgentemente all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Nella zona del sinistro, di recente già teatro di un incidente mortale, sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per la ricostruzione della dinamica. Code e rallentamenti si sono registrati nel tratto interessato e fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.