Cucciolo finisce in un burrone, cinque ore di lavoro per metterlo al sicuro

Un cucciolo di cane caduto in un burrone alto circa 50 metri è stato salvato oggi da una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Monasterace, nel reggino, aiutata dai colleghi del nucleo SAF, lo Speleo Alpino Fluviale, provenienti dal Comando di Catanzaro.

La disavventura per il piccolo animale è iniziata ieri sera quando è finito nel dirupo, a Guardavalle Superiore: i pompieri vi si sono calati dentro con delle tecniche e dei dispositivi Speleo e l’hanno raggiunto, trovandolo fortunatamente in buone condizioni di salute e così recuperandolo e affidandolo poi al suo proprietario. L'intervento, a causa della zona impervia, ha impegnato i vigili del fuoco per circa cinque ore.