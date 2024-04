Ponte Stretto, Ferrante (Mit): “Ue promuove nostro progetto, sarà presto realtà”

“L'approvazione da parte del Parlamento Europeo delle nuove linea guida per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto è un'ottima notizia per l'Italia. Della rete Ten-T, infatti, fanno parte opere fondamentali per il nostro Paese e anche per l'Europa, come il Ponte sullo Stretto di Messina".

E' quanto afferma il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

"L'Ue promuove il nostro progetto, basato su quello elaborato sotto la guida del presidente Silvio Berlusconi, che potrà quindi accedere ai finanziamenti europei. Un passaggio estremamente positivo sul piano politico, che rinnova il nostro impegno per realizzare un'infrastruttura strategica per la crescita e la modernizzazione del Paese", continua.

"Il Ponte sullo Stretto sarà presto realtà. Come Governo continueremo a lavorare per ampliare sempre più le possibilità di finanziamento di opere strategiche per l'Italia e parti integranti della rete Ten-T", conclude.