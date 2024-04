Crotone. Esplosione in un’area di servizio: due operai ustionati

Un’improvvisa esplosione in locale interrato dove sono installate delle pompe che erogano il gas per autotrazione, ha causato il ferimento di due operai addetti alla manutenzione e che stavano eseguendo dei lavori programmati.

È accaduto questo pomeriggio in una stazione di servizio Ip in Località Poggio Pudano, a Crotone, lungo la statale 106 jonica. Le fiamme hanno quindi coinvolto gli operai che sono rimasti ustionati e che sono stati soccorsi e trasferiti uno nell’ospedale di Catanzaro, tramite un elisoccorso fatto giungere sul posto, e l’altro al San Giovanni di Dio del capoluogo pitagorico, dove è giunto con un’ambulanza, ma si sta attendendo per procedere al trasferimento presso il centro grandi ustionati di Brindisi o Catania.

Immediato l’arrivo sul luogo dell’esplosione oltre che dei sanitari del Suem 118, anche della Polizia e dei Vigili del Fuoco del comando provinciale che oltre a gestire l’incendio stanno eseguendo le operazioni di monitoraggio e di messa in sicurezza dell’area.