Tragico 25 aprile sulla Statale 106: scontro auto-moto, un morto

La statale 106 miete purtroppo un’altra vittima: è di un morto infatti il bilancio dell’ennesimo incidente avvenuto stamani sull’ormai tristemente nota “strada della morte”.

La tragedia al km 15,300, all’altezza di Bocale, in provincia di Reggio Calabria, dove - per cause che sono ancora i corso di accertamento - si sono scontrate una moto ed un’auto: ad avere la peggio la conducente 76enne di quest’ultima, mentre il centauro, un giovane, una volta soccorso dai sanitari del Suem 118, è stato portato nel Grande Ospedale Metropolitano del capoluogo dello Stretto, in prognosi riservata.

Il tratto interessato dall’incidente è stato temporaneamente bloccato, in direzione nord, sino al completamento dei soccorsi ed alla messa in sicurezza dei mezzi e della strada. Presente, oltre alle forze dell’ordine per quanto di competenza, anche il personale dell’Anas.