Ponte sullo Stretto, i dubbi di Federlogistica: “Troppo basso per le grandi navi”

Nonostante la sua mole imponente, il Ponte sullo Stretto potrebbe essere troppo basso per permettere il transito delle grandi navi. È la denuncia lanciata questa mattina dal presidente di Federlogistica, Luigi Merlo, che nel corso di un'intervista ha affermato di non essere contrario alla grande opera, ma "se si fa, è necessario tenere conto di tutte le variabili".

Il problema è semplice: la campata unica del ponte, per come progettata, raggiungerebbe al massimo i 65 metri di altezza. E ciò rappresenta un problema per alcune tipologie di navi da crociera e di navi container che già attraversano lo stretto, perché, come spiega Merlo, ne esistono "di alte più di 68 metri, e per come è progettato adesso non ci passano".

Inoltre, la campata unica ridurrebbe lo spazio di manovra, costringendo tutte le navi più grandi a passare solo nel punto più alto, riducendo ulteriormente la navigabilità nello stretto. Un problema non di poco conto, che potrebbe portare problematiche lungo le rotte commerciali e per i principali scali portuali dell'area.