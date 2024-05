Il Prefetto di Cosenza ha sospeso i consigli comunali di Cervicati e Pedivigliano

Il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, ha sospeso il Consiglio comunale di Cervicati. Il provvedimento si è reso necessario in quanto l’Ente non ha provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 nei termini previsti dalla legge e ciò ha comportato la nomina di un Commissario ad acta ai fini dell’approvazione del predetto documento contabile e degli atti connessi.

Con il provvedimento, sussistendo motivi di grave ed urgente necessità connessi all’impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi elettivi, è stata incaricata alla provvisoria gestione del Comune Carmela Padula, funzionario amministrativo in servizio presso la Prefettura, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta Comunale.

Stessa sorte per il comune di Pedivigliano, ma per motivi differenti. In questo caso la misura si è resa necessaria a seguito delle dimissioni contestuali rassegnate dalla carica, venerdì 3 maggio - con nota acquisita al protocollo dell’Ente in pari data - della metà più uno dei consiglieri comunali e di conseguenza è stato incaricato della provvisoria gestione Gianfranco Rovito, anch'esso funzionario della Prefettura brutia.