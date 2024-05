Paola. 16enne cade dalla giostra e finisce sotto il braccio meccanico

Una giostra

Un momento gioioso, quello della Festa di San Francesco di Paola, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Ma così, fortunatamente non è stato.

Protagonista della vicenda una 16enne che intorno alle undici di ieri sera è improvvisamente caduta da una giostra installata come altre in occasione della festa che è in corso nella cittadina tirrenica cosentina, e a quell’ora del sabato sera ovviamente affollatissima di giovanissimi e non.

La malcapitata vi era salita insieme a delle amiche quando d’un tratto, e per cause che sono ancora da chiarire, è precipitata finendo su delle griglie in ferro, al di sotto del braccio meccanico, venendo soccorsa da alcune persone presenti al momento dell’incidente.

Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 che giunta sul posto e trovando la ragazza priva di sensi l’ha quindi trasferita di corsa nell’ospedale cittadino.