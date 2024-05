Tg2 a Reggio Calabria: Filippo Cogliandro scelto ambasciatore della città

Una giornata di riprese che ha visto al centro dell’interesse di Rai 2, e del giornalista Bruno Gambacorta - ideatore e conduttore di Eat Parade - storica rubrica del tg 2, la città di Reggio Calabria.

Si parte da piazza indipendenza, da L’Accademia Gourmet e si giunge a piazza Garibaldi facendo tappa, a piedi: dalla suggestione di Opera di Tresoldi al panorama mozzafiato dell’arena Ciccio Franco, passando per Rabarama, Duomo, villa Zerbi, con un occhio ammirato sulle secolari querce del Lungomare, e tanto altro.

Cicerone di questo tour, chef Filippo Cogliandro, profondo conoscitore del territorio e della sua storia, cultore appassionato dei prodotti identitari che riesce a combinare sapientemente dando vita a piatti che rappresentano l'essenza della nostra cultura. Così, ancora una volta, la scelta è ricaduta su di lui, per raccontare “il bello e il buono” come lui stesso ama affermare.

“Sono lusingato di essere stato scelto dal Tg 2 e da Gambacorta per rappresentare la mia terra, per presentarla al pubblico italiano. Questo ennesimo riconoscimento per il lavoro che porto avanti mi suggerisce che sono sulla strada giusta. Devo ringraziare anche il mio team che con la mia stessa passione mi affianca in quella che io considero una vera e propria missione: il professor Filippo Arillotta, consulente storico; la giornalista Federica Morabito, che cura il mio ufficio stampa; Patrizia Sorrentino, event planner e comunicazione social, Elisabetta Marcianò, curatrice delle mostre. Una squadra di ottimi professionisti che hanno sposato la mia causa e mi seguono con grande perizia”, ha commentato lo chef.

La messa in onda della puntata è prevista nel mese di giugno.