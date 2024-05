Promuovere il volontariato tra i giovani, si conclude “Scatti di Valore”

Nove scuole, 57 classi, 19 realtà di volontariato che hanno fatto da associazioni “madrine” a oltre 100 studentesse e studenti tra i 16 e i 18 anni, 150 scatti fotografici che intrecciano i valori delle nuove generazioni ai valori sanciti nella Carta dei valori del volontariato, ma anche a quelli intercettati nelle esperienze di vita quotidiana.

Questi i numeri della XIII edizione di Scatti di Valore, l’attività ideata dal Centro Servizi per il Volontariato reggino e finalizzata a facilitare incontri significativi e di reciproca scoperta tra studenti e volontari impegnati nella cura del bene comune.

Un format ormai consolidato, che adotta metodologie attive ed esperienziali e si articola nel corso dell’anno scolastico in più fasi: dai laboratori di sensibilizzazione nelle classi, a brevi percorsi di volontariato e a un concorso fotografico a tema.

Alla manifestazione del prossimo 10 maggio, che avrà inizio alle 10, saranno presenti le tante persone che in questi mesi hanno contribuito a dare vita a questa tredicesima edizione di Scatti di Valore: le alunne e gli alunni, i docenti delle Scuole coinvolte nel percorso, i volontari che hanno affiancato i ragazzi nelle esperienze di servizio, i responsabili e gli operatori del Csv dei Due Mari.

“L’evento è pensato come un raduno in cui protagonisti saranno i giovani – afferma Ignazio Giuseppe Bognoni, presidente del Csv. Attendiamo oltre 400 ragazze e ragazzi, una moltitudine allegra e festosa che riempirà l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria, trasformandola in un luogo di incontro e di scambio”.

“Sarà un momento per stare insieme in leggerezza e semplicità – continua il direttore del Csv Giuseppe Pericone – per condividere esperienze, vissuti e scoperte di questa tredicesima edizione di Scatti di Valore e per evidenziarne le tracce più significative. Nel corso della mattinata sarà dato ampio spazio alle testimonianze degli studenti che si sono impegnati come volontari e saranno comunicati e premiati i vincitori del concorso di fotografia finalizzato a raccontare i valori del volontariato attraverso gli sguardi dei giovani”.

Le scuole coinvolte sono: Istituto d’Istruzione Superiore Col. G. Familiari di Melito di Porto Salvo; Istituto d’Istruzione Superiore Enrico Fermi di Bagnara Calabra con i plessi di Sant’Eufemia d’Aspromonte e di Villa San Giovanni; Istituto Tecnico Economico Nostro – Repaci di Villa San Giovanni; Istituto Tecnico Industriale Conte Maria Milano di Polistena; Istituto Tecnico Tecnologico Panella – Vallauri di Reggio Calabria; Liceo Scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria; Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria; Liceo Statale Tommaso Gullì di Reggio Calabria; Liceo Linguistico e delle Scienze Umane Giuseppe Mazzini di Locri.

Le “associazioni madrine”: a Condofuri, Centro di aggregazione giovanile Padre Rempicci; Laureana di Borrello, Assipromos Calabria Aps; Melito di Porto Salvo Centro di accoglienza La casa di Maria della Parrocchia di San Giuseppe e Insieme senza barriere Aps; Polistena Comunità Padre Luigi Monti; Reggio Calabria Aipd – Associazione Italiana Persone Down Odv, Arci Samarcanda Aps, Cereso – Centro Reggino di Solidarietà Odv, Espero Aps, Govic – Gruppo ospedaliero volontari in chirurgia Odv, Il mantello di San Martino della Parrocchia della Candelora, Nati per leggere, Tra noi Calabria Odv, Vides Germoglio; San Giorgio Morgeto Nuovo Mondo Odv; Sant’Eufemia d’Aspromonte Agape Odv; Taurianova Auser Circolo “Madre Teresa di Calcutta” Odv, La fata turchina Odv; Villa San Giovanni Centro di aggregazione Campo dei Fiori - Comunità Papa Giovanni XXIII.