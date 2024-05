La gaffe di Lollobrigida alla Camera: “Per fortuna siccità ha colpito il sud”

Fonte: Commons

"Per fortuna quest'anno la situazione legata alla siccità colpisce molto di più alcune regioni del sud, in particolare la sicilia, e per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene". Queste le testuali parole del Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, che stanno alimentando una vasta polemica sin dal pomeriggio odierno, quando è stato diffuso lo stralcio video ripreso nel corso del question time svolto ieri sera presso la Camera dei Deputati.

In particolare, il ministro stava rispondendo all'interrogazione del parlamentare leghista Giorgio Maria Bergesio, in merito alla siccità in Piemonte. In questo frangente il Ministro avrebbe così definito "fortuita" la siccità nelle regioni meridionali. Affermazione che ha scatenato un vespaio di polemiche bipartisan, fino ad una presa di distanza dello stesso Lollobrigida.

In un video pubblicato nel pomeriggio odierno sui propri canali social infatti, il Ministro ha deciso di scusarsi, "anche delle cose che non hai detto e che non hai mai pensato" ha affermato, per poi rivolgere una stoccata agli "sciacalli prestati al giornalismo".