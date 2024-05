Incidente sulla A2. Camion fuori strada nel tratto cosentino di Bisignano

Incidente nella notte nel tratto dell’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza di Bisignano, nel cosentino. Coinvolto nel sinistro solo un mezzo pesante in viaggio sulla corsia sud, in direzione di Villa San Giovanni, che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e finendo fuori strada, in maniera autonoma.

Al momento nel tratto interessato sono dunque possibili dei rallentamenti dovuti alle operazioni, attualmente in corso, di recupero e rimozione del camion incidentato. Il traffico è regolare, invece, in direzione nord.

Presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.