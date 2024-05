Copross, contrasto alla povertà: continuano le attività laboratoriali e gli incontri

Procedono le attività laboratoriali dello Spazio per la Famiglia nell’Ambito sociale di Mesoraca, inserite nel progetto sul “Contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva – piano povertà – annualità 2020”.

Come già accaduto nelle precedenti edizioni, l’equipe multidisciplinare del Co.Pro.S.S. che gestisce il progetto, oltre alla quotidiana opera di supporto delle famiglie prese in carico dal servizio, ha messo in campo e programmato una serie di attività, iniziative, laboratori e sportelli nei comuni di Mesoraca, Petilia Policastro, Cotronei, Roccabernarda e Santa Severina. Alcune di queste dedicate esclusivamente alle famiglie con Isee inferiore a 9.360 euro, altre aperte a tutta la comunità dell’Ambito.

Il calendario, che andrà avanti fino a settembre con la chiusura dell’annualità in corso, ha già visto concludersi un percorso divulgativo, tenuto da Gianluca Lumare dell’Associazione Educando Peter Pan, con due incontri su Bullismo e Cyberbullismo nei comuni di Mesoraca e Cotronei. Altro percorso divulgativo, in questo caso sull’alimentazione, aperto a tutti ma dedicato in particolare ad adulti e genitori, si è svolto in tutti e cinque i comuni, condotto dal nutrizionista Paolo Mungo.

A seguire è stato attivato uno sportello – questo dedicato solo a utenti con Isee inferiore alla soglia precedentemente indicata – aperto a rotazione presso le sedi dello Spazio per la Famiglia presenti sul territorio, in cui gli utenti sono seguiti con un percorso nutrizionale individuale.

Cinque per ogni sede saranno gli incontri del corso di fumetto, iniziato nelle scorse settimane, realizzato dall’illustratrice e fumettista Angela Sancono. Mentre tre sono stati gli incontri di fotografia – sempre dedicati ai minori delle famiglie a basso reddito dell’intero ambito che già prendono parte alle attività dello Spazio per la Famiglia – tenuti dall’Associazione Krotografia, svolti tra Santa Severina e Crotone. In particolare, nell’ultimo incontro presso la Lega Navale di Crotone i ragazzi hanno prima potuto visitare la mostra “Quando eravamo bambini” ivi presente, oltre che apprezzare i loro stessi scatti, fatti durante le giornate precedenti, che per l’occasione sono stati stampati e donati loro dai soci dell’Associazione.

Sabato 11 maggio, contestualmente all’ultimo incontro di fotografia, i minori hanno anche avuto l’occasione di incontrare dal vivo Pulcinella, nella persona del maestro Adriano Ferraiolo che con grande gioia e massima disponibilità ha spiegato loro la storia e la tradizione centenaria del Teatro Ferrajolo, prestandosi anche a rispondere ad alcune domande dei più piccoli per Pulcinella, tipo: “ma a te piace la pizza?”, “scusa ma quello è il tuo naso?”. Questo stesso momento è parte di un percorso teatrale già avviato con l’Associazione Guitti Senza Carrozzone, che continuerà con gli utenti dello Spazio per la Famiglia presso la loro sede di Roccabernarda.

Le iniziative concluse, come le altre previste nel corso dei prossimi mesi, sono parte del Pon Inclusione “Contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva – Annualità 2020”, gestito dal Co.Pro.S.S. per conto dei comuni dell’Ambito sociale di Mesoraca.