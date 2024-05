Dall’uliveto all’olio evo di qualità: incontro del Rotary Club “Sette Colli” di Cosenza

Profumato, saporito, grande amico del cuore e della salute in genere, l’olio è un alimento dalle altissime qualità nutrizionali. Facile da digerire, è uno dei punti di forza della dieta mediterranea, essendo raccomandato nell’alimentazione a tutte le età, in quanto favorisce alta energia nelle fasi di crescita e nelle attività sportive e svolge un’importante azione antiossidante, poiché contribuisce al rallentamento dell’invecchiamento delle cellule. A questo si aggiunga il suo importante contributo di prevenzione nelle patologie di tipo coronarico. Tali peculiarità risultano ancor più evidenti nell'olio extra vergine di oliva o EVO, che è l'unico olio prodotto con semplice pressione e schiacciamento delle olive, senza ulteriori manipolazioni chimico-fisiche. Un prodotto apprezzato universalmente, il cui consumo crescente sta favorendo un rinnovato sviluppo dell’attività di coltivazione nelle giovani generazioni, con la tendenza al ritorno degli uliveti in diverse aree boschive italiane.

Di queste tematiche si parlerà nel corso dell’incontro pubblico dal titolo “Dall’uliveto all’olio EVO Di qualità”, organizzato dal Rotary Club Cosenza Sette Colli e in programma Mercoledì 15 Maggio prossimo alle ore 19.30 nei locali dell’Hotel S. Francesco di Rende. Dopo i saluti di Francesco Bozzo, Presidente del club cosentino, l’iniziativa sarà introdotta e moderata da Antonella De Luca, medico nutrizionista, e vedrà l’intervento dell’agronomo Mario Reda. L’incontro sarà ulteriormente arricchito da un piacevole momento di degustazione in cui l’olio EVO potrà essere assaporato nel suo abbinamento più naturale, ovvero su una fetta di pane appena sfornato.