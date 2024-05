Vibo Marina, viola il divieto di avvicinamento e finisce in manette

Nonostante il divieto di avvicinamento si sarebbe recato ugualmente nella casa di famiglia per aggredire sia la moglie che la suocera. Succede a Vibo Marina, dove i Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo del posto già noto per i comportamenti violenti nei confronti della compagna. Questo sarebbe riuscito ad accedere all'abitazione facendosi aprire la porta dalla figlia, per poi scagliarsi con violenza contro le due donne, che hanno poi subito allertato i militari.

Avviate tempestivamente le procedure del Codice Rosso, una pattuglia ha raggiunto l'abitazione delle vittime - successivamente trasportate in ospedale per accertamenti, avendo riportato lesioni guaribili in circa un mese - per poi darsi alla ricerca dell'uomo, che nel frattempo si era allontanato. Nonostante ciò è stato rintracciato poco lontano dall'abitazione, e subito fermato ed arrestato. Al termine delle formalità di rito è stato posto ai domiciliari.