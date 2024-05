Incidente sul lavoro ad Acri, operaio ferito dopo volo di circa tre metri

Avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava su una scala, intento ad installare una fibra ottica, cadendo per circa tre metri e sbattendo violentemente la testa: è accaduto attorno all'ora di pranzo ad Acri, dove un uomo è rimasto ferito dopo la brutta caduta.

Immediata la richiesta di aiuto da parte dei colleghi, che ha visto arrivare sul posto i sanitari del 118 che, vista la situazione delicata, hanno allertato l'elisoccorso. L'uomo è stato così trasferito presso l'ospedale di Cosenza dove è ora ricoverato per accertamenti: non sarebbe in pericolo di vita e non avrebbe riportato gravi traumi.