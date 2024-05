Spaccio di droga nella Sibaritide: pizzicato con dosi di coca, hashish e marijuana

Un uomo con precedenti per droga è stato arrestato dalle fiamme gialle di Sibari dopo esser stato trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente destinate alla vendita.

I finanzieri, con l’ausilio di due unità cinofile, sono partiti da un precedente attività investigativa, che aveva portato alla segnalazione di due soggetti alla Procura della Repubblica di Castrovillari e dieci alla Prefettura di Cosenza, col sequestro di 108 grammi droga.

Da qui si è arrivato a far scattare le manette, in flagranza di reato, per la persona trovata con circa 10 grammi di stupefacente, tra cocaina, hashish e marijuana, che erano suddivisi in nove involucri, oltre che con mille euro in contanti, somma ritenuta il provento dello spaccio.

Furante la perquisizione personale e domiciliare sono stati anche trovati e sequestrati materiali necessari per frazionare e confezionare le singole dosi. Al termine delle attività, il soggetto - così come disposto dall’Autorità Giudiziaria - è stato sottoposto ai domiciliari.