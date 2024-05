Crotone, maltrattamenti a moglie e figli per anni: allontanato dalla casa familiare

La Polizia di Crotone ha eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, disposta dal Gip del Tribunale di Crotone, nei confronti di un crotonese di 56 anni, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, a danno della moglie e dei tre figli.

Il provvedimento è scaturito da un intervento delle volanti per una segnalazione di lite in famiglia. Gli agenti, raggiunta l’abitazione, avevano trovato la donna e figli particolarmente scossi, nonché con evidenti segni di percosse sul viso, tanto da richiedere le cure dei sanitari del 118.

A questo punto è stata attivata immediatamente la procedura del "codice rosso" e, con il coordinamento della Procura della Repubblica, sono stati raccolti in breve tempo diversi elementi di riscontro, i quali avrebbero fatto emergere una serie di episodi che sarebbero accaduti nel corso degli ultimi anni, in cui l’uomo avrebbe minacciato e percosso l'intera famiglia, spesso mentre si trovava in stato di ubriachezza.