Al Rendano di Cosenza il “Teenage Dream”: evento dedicato agli anni duemila

Sul palco del Rendano Arena di Cosenza, in piazza XV Marzo, arriva l’evento musicale che sta conquistando migliaia di giovani, registrando il tutto esaurito in ogni parte d’Italia.

Il 21 giugno, alle ore 21.30, il “Teenage Dream” porterà il loro show nella città dei Bruzi. Un vero tuffo nel passato della musica generazionale degni anni duemila, per rivivere per una notte il proprio sogno adolescenziale.

L’evento è organizzato da “L’Altro Teatro” di Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno, e rientra nella storica “Rassegna L'Altro Teatro - #RestarLiveFest”, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e candidata all’Avviso “Eventi di promozione culturale 2024 finanziato con risorse Pac dalla Regione Calabria - Dipartimento Istruzione formazione e pari opportunità – Settore Cultura”.

Nato dall’intuizione di una giovane illustratrice, Valentina Savi (sul web conosciuta come @tuttelemelediannie), lo show è un originalissimo mix di tutta la cultura pop del primo decennio 2000. Un vero e proprio gruppo di giovani ragazzi sul palco interpretano le scene e le canzoni dei film Disney, ci riportano nei set di High School Musical, Camp Rock e Hannah Montana. Il tutto mentre un ledwall proietta il testo dei brani, in modo da coinvolgere il pubblico in una sorta di musical-karaoke. Sarà una grande festa, il Teenage Dram vi aspetta in pista per un party rivolto a tutte le età.