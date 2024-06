Tragedia a Mileto, muore schiacciato dal trattore durante dei lavori in campagna

Non c'è stato nulla da fare per M. P., quarantaduenne originario di Mileto rimasto ucciso nel primo pomeriggio odierno a seguito di un incidente sul lavoro. L'uomo infatti stava svolgendo alcuni interventi in un suo terreno nella frazione di San Giovanni, poco distante dalla strada provinciale che collega il paese con Dinami.

Purtroppo, per motivi ancora in fase di accertamento, la vittima stava manovrando un mezzo cingolato che si sarebbe improvvisamente ribaltato in un tratto accidentato di strada, capovolgendosi e schiacciando l'uomo alla guida, che sarebbe morto sul colpo.

Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il cadavere della vittima, mentre il personale medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.