Tra il retro di casa ed il camping gli scovano quasi mezzo chilo di marijuana, arrestato

Un 49enne di Belvedere Marittimo è finito ai domiciliari dopo che i carabinieri gli hanno ritrovato un notevole quantitativo di marijuana presumibilmente pronta per esser spacciata.

Sabato scorso, i militari della stazione locale, insieme ai colleghi Nucleo Cinofili dei Cacciatori di Calabria, hanno eseguito una perquisizione in casa dell’uomo, scovando dentro un mobiletto in legno della cucina tre involucri contenenti 85 grammi di marijuana, 237 semi di canapa indiana e quasi 5 mila euro in contanti, ritenuti il provento della vendita dello stupefacente.

Le ricerche sono poi continuate in un magazzino sul retro dell’abitazione e nella reception di un camping di proprietà del 45enne: grazie all’infallibile fiuto del cane Batik sono stati ritrovati così, ben nascosti, altri 375 grammi di marijuana, due bilance di precisione, altri 105 semi di canapa indiana e diverso materiale per il confezionamento.

Il tutto, un totale di circa 460 grammi di droga, è stato sequestrato e verrà ora sottoposto agli accertamenti tecnici da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri di Vibo Valentia così da stabilirne il numero di dosi ricavabili.

Al termine delle attività, invece, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari e, dopo l’udienza per direttissima, è stata disposta a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Uno stesso servizio è stato svolto sabato 25 maggio scorso dai Carabinieri di Diamante: in quella circostanza un 55enne del posto è stato trovato in possesso nella sua abitazione di 150 grammi di hashish, 84 di marijuana e 6 di cocaina. Anche in quest’occasione, il cane Batik è risultato determinante per il ritrovamento della droga.