Vibo, cerimonia di giuramento dei 187 Agenti della Scuola Allievi

Mercoledì prossimo 19 giugno, a partire dalle 10.30, presso la Scuola Allievi Agenti “Andrea Campagna” di Vibo, si terrà la cerimonia di giuramento dei 187 Agenti in prova del 225° Corso di formazione, alla presenza del Prefetto Paolo Giovanni Grieco, del Questore Rodolfo Ruperti, del Direttore dell’Istituto Pasquale Ciocca, del Sindaco Maria Limardo e dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, oltre ai congiunti.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sui canali della Questura vibonese a partire dalle 10.30 con collegamenti Youtube sul sito della Polizia di Stato a partire dalle 11.15 per consentire a tutte le scuole di seguire il discorso di saluto del Capo Prefetto Vittorio Pisani, per l’occasione presente presso l’Istituto d’Istruzione di Peschiera del Garda (VR).