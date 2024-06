Esami di maturità: mezzo milione di studenti alla prova scritta, 6mila i calabresi

Oltre mezzo milione di studenti italiani affrontano oggi la prima prova degli esami di maturità: si tratta di quella scritta, per la quali i maturandi avranno la possibilità di scegliere tra sette tracce divise su tre tipologie, ovvero quella dell’analisi del testo (tipologia A), il testo argomentativo (B) e il tema di attualità (C).

Per l’analisi del testo si potrà variare da una traccia di prosa e un’altra di poesia; per l’argomentativo si potrà spaziare tra una traccia artistico-letterario, una storico-politico e un’altra scientifico-tecnologico; per l’attualità ne sono previste altre due.

I testi saranno “svelati” alle 8.30 con l’apertura plichi telematici del Ministero. La prova - per completare la quale si avranno a disposizione 6 ore - vale venti punti.

Sui banchi sono chiamati in particolare 512.530 studenti interni e 13.787 esterni; sono 28.038 le classi e 14.072 le commissioni esaminatrici. 266.057 candidati arrivano dai licei, 172.504 dagli istituti tecnici; 87.756 dagli istituti professionali.

Quanto alla nostra regione, le 546 commissioni (189 nel cosentino, 160 nel reggino, 97 nel catanzarese, 51 nel crotonese e 49 nel vibonese) esamineranno poco più di seimila studenti: 5.756 interni e 279 esterni.