Paola. In un magazzino abbandonato scovati quasi cinque chili di droga

Il commissariato di Paola

Un controllo in un locale disabitato adibito a magazzino, eseguito dalla Polizia a Paola, grazie al fiuto del cane antidroga “Digos”, ha consentito di ritrovare in un vecchio forno venivano due fustini in plastica all’interno dei quali c’erano due buste di cellophane trasparenti contenenti rispettivamente quasi nove etti di marijuana e oltre quattro chili di hashish.

La droga è stata ovviamente sequestrata e repertata per i successivi esami qualitativi e per le indagini conseguenti. L’attività è stata svolta dagli agenti del Commissariato di Polizia di Paola insieme alle unità Cinofile di Vibo Valentia.