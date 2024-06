Scambio di mezzi tra l’Asp di Catanzaro e il Comune di Maida

Grazie alla collaborazione istituzionale tra L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e Il Comune di Maida, è stato possibile migliorare due servizi per la popolazione del lametino. Nei giorni scorsi, infatti, è avvenuto uno scambio, a costo zero, di mezzi tra le due istituzioni con il trasferimento all’Asp di Catanzaro di un’ambulanza che il Comune di Maida deteneva grazie alla donazione della famiglia Ceniviva; in cambio il Comune di Maida ha ricevuto una Fiat Panda da utilizzare per i servizi comunali.

Questo atto ha permesso all’azienda di acquisire un mezzo in più da utilizzare su tutto il territorio aziendale come ambulanza di presidio per il trasporto dei pazienti tra ospedali, con la finalità di sgravare gli interventi del 118 e quindi migliorare la tempestività ed efficacia del servizio di emergenza urgenza.

Il Comune di Maida, con la vettura ricevuta dall’Asp, potrà migliorare le attività del servizio sociale dello stesso Comune, che ora dispone di un mezzo più congruo. Un gesto di reciproco scambio e collaborazione tra l'Asp di Catanzaro e il Comune di Maida, che hanno deciso di ottimizzare le risorse pubbliche e fare sinergia nell’interesse della popolazione e nel miglioramento delle attività socio sanitarie.