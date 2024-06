Incidenti. Domenica di sangue sulla 106, deceduto motociclista

È un’altra domenica di sangue, questo 23 di giugno, in Calabria. Un incidente - l’ennesimo sulla ormai famigerata strada della morte, la statale 106 jonica - è difatti costato la vita ad un’altra vittima, un 24enne del crotonese, Luigi Frustaci.

Il sinistro si è registrato stamani sul un tratto catanzarese costantemente trafficato della statale, quello di Cropani, dove sono rimasti coinvolti, da quanto finora appreso, una moto, su cui viaggiava il giovane, e due autovetture.

Inutile il tempestivo arrivo sul posto dei sanitari del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul luogo anche i carabinieri per quanto di competenza mentre inevitabili si sono registrate code e rallentamenti sul tratto interessato.