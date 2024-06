Successo a Papasidero per la terza edizione dell’Outdoor Sport Day

Successo a Papasidero, in provincia di Cosenza, per la terza edizione dell'Outdoor Sport Day. Venerdì 21 e sabato 22 giugno, nel bellissimo borgo incastonato nel cuore della Valle del fiume Lao e del Parco nazionale del Pollino, si è svolta la terza edizione dell’evento sportivo più divertente della Calabria, organizzato dall’associazione di promozione turistica Visit Papasidero e dall’amministrazione del Comune di Papasidero.



"Per il terzo anno consecutivo - si legge in una nota di resoconto - Papasidero ha accolto un folto pubblico di turisti, amatori e sportivi. I partecipanti hanno avuto la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di attività: rafting, quad, acqua trekking, canyoning, paintball, parco avventura, trekking, e-bike, orienteering, lezioni di sopravvivenza, equitrekking, river tubing, visita guidata nel centro storico di Papasidero, visita guidata al sito archeologico della Grotta del Romito e partecipazione alla mini maratona.



L'evento è iniziato venerdì 21 giugno con il 1° Meet Outdoor, un incontro dedicato ai professionisti del settore che si è svolto presso la sala convegni Pisl. Un pomeriggio all'insegna dell'interazione e del networking, dove sono stati condivisi nuovi progetti, start-up, consigli commerciali e fiscali, case study di successo e molto altro, creando un’atmosfera di condivisione e apprendimento reciproco.



Il clou dell’evento si è svolto sabato 22 giugno. A partire dalle 8, presso l’area dedicata in Corso Oliva, i partecipanti sono stati accolti con una colazione tipica al gazebo dove hanno potuto ritirare i ticket acquistati. La giornata è proseguita con una serie di attività sportive all’aria aperta, che hanno coinvolto grandi e piccini in avventure emozionanti e sfide divertenti.



Durante tutto l’evento, una radio podcast ha trasmesso musica e interviste ai partecipanti e agli organizzatori, arricchendo l'atmosfera di festa. Un momento particolarmente suggestivo è stata la ciclo pedalata da Papasidero alla Grotta del Romito, che ha visto la partecipazione di associazioni locali impegnate in uscite in bici durante tutto l’anno.



La giornata sportiva si è conclusa con la 1° Mini Maratona “Corri nel borgo”. Questa gara podistica amatoriale ha attraversato i pittoreschi vicoli del borgo, concludendosi con le premiazioni e i ringraziamenti ai partecipanti.



La serata “Music & Bbq” ha chiuso in bellezza l’evento. Piazza Umberto I si è animata con lo spettacolo musicale dell’artista locale “Angelo Lo Tufo e la sua band” e un angolo food dedicato alle specialità alla griglia tipiche della zona, regalando ai presenti un finale di festa indimenticabile.



L’Outdoor Sport Day di Papasidero si conferma un appuntamento imperdibile, unendo sport, natura, cultura e divertimento in un evento che valorizza il territorio e la comunità locale".