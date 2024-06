Disagio acqua a Papanice, i cittadini chiedono incontro al Prefetto

"In qualità di presidente del comitato in indirizzo, si chiede a sua eccellenza il Prefetto della città di Crotone, dottoressa Franca Ferraro, di accogliere la richiesta di convocazione di una delegazione del comitato di cui sopra, in quanto la situazione che si sta venendo a creare nella comunità Papanicese è diventata insostenibile". Queste le parole di Pantaleone Paglia, presidente del comitato cittadino di Papanice già intervenuto sulla questione del disagio idrico nei giorni scorsi (LEGGI).

"Premettiamo che siamo solo ai primi giorni di caldo, premettiamo che la popolazione presente non aumentata di numero, giustifichiamo ogni tipo d’intervento sulla rete idrica, ma non è più tollerabile lo scempio che si sta perpetrando a nome e sulle spalle dei cittadini Papanicesi. La carenza d’acqua che si sta verificando allo stato e senza giustificazioni, se non quelle raccontate e arrampicate sugli specchi da chi si trova a rispondere al telefono" prosegue la nota.



"Eccellenza, ancora più assurdo è il paradosso, l’acqua manca sistematicamente solo a Papanice, dove purtroppo la gente indigente non a un cosiddetto serbatoio di accumulo, dove le spese per la corrente elettrica aumenta anche per l’uso continuo dell’autoclave, disagi e ancora disagi, che vanno a toccare quelle famiglie con presenza di anziani, bambini e persone con Handicap" afferma Paglia. "Ciò che le chiediamo è quello di ascoltare, per poter instaurare un dialogo volto a trovare una soluzione che possa alleviare il disagio di una grossa fetta di popolazione che vive nel quartiere/paese di Papanice. Restiamo in attesa e fiduciosi di essere ascoltati, con l’occasione porgiamo i più distinti saluti".