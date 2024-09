Protesta degli agricoltori crotonesi: riunione in Prefettura

Nella mattinata di venerdi 27 settembre ha avuto luogo una sessione di Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica inerente il perdurante stato di crisi idrica che sta interessando questa provincia collegato alla scarsità di precipitazioni e alla incidenza di tale situazione sul comparto agricolo, in particolare per quanto concerne la coltivazione del finocchio Igp e al conseguente stato di agitazioni degli agricoltori.



Al centro del confronto la necessità di contemperare, sulla base delle attuali disponibilità, le esigenze connesse all’impiego per l’idropotabile e per le finalità irrigue, avuto riguardo al rilievo della coltura del finocchio per il territorio, per la vitalità e la redditività economica dell’intero settore.

Alla sessione del Comitato sono intervenuti, in videoconferenza, rappresentanti di A2a, società che gestisce gli invasi silani e l’erogazione della risorsa idrica sulla base di una convenzione in essere con la Regione Calabria nonché l’Assesosre regionale all’agricoltura, l’Assessore regionale per le politiche per il lavoro, formazione professionale, tutela ambientale e turismo, nonché, in presenza, oltre che tutti i componenti del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, anche rappresentanti del Consorzio di bonifica ionio-crotonese, i Sindaci di Isola Capo Rizzuto, Amministratori comunali di Rocca di Neto ed il Sindaco del Comune di Strongoli, quest’ultimo pure in videoconferenza.