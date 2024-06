La Regione Calabria presente al Summer Fancy Food di New York

Sono 26 le aziende calabresi che si stanno facendo apprezzare al Summer Fancy Food, la più grande kermesse alimentare del Nordamerica in programma dal 23 al 25 giugno a New York.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ci ha tenuto che a rappresentare la Calabria al mercato exstraeuropeo più importante per le imprese italiane ci fossero le eccellenze gastronomiche, tra terra e mare, di una regione ricca di prodotti di qualità. Olio, dolci, formaggi, ma anche panettoni, e tanto altro, stanno conquistano la grande mela, prodotte da aziende di primissimo livello, che non hanno nulla da invidiare a quelle del resto del mondo.

La Calabria è la Regione che ha proposto la compagine più numerosa con l’obiettivo supportare e di far conoscere ai più grandi buyers internazionali del mercato americano i nostri prodotti di nicchia. Lo stand sta attirando molti visitatori e operatori del settore.

Anche il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida e il Food Association, Phil Robinson Speciality, hanno apprezzato la proposta della Regione Calabria.

La delegazione calabrese è stata accompagnata dal dirigente generale del dipartimento Agricoltura, Giuseppe Iiritano, il quale ha evidenziato che “Fancy Food è una delle tante iniziative del settore alla quale la Regione Calabria è presente perché rappresenta un’occasione importante sia per chi è già affermato sui mercati e vuole consolidare la propria presenza, sia per i piccoli imprenditori che vogliono espandersi. La nostra presenza a New York è per noi è un grande onore è una grande occasione”.